Confini chiusi | il grido dei lavoratori contro i blocchi Schengen

Durante un evento del Primo Maggio, il Csi Fvg-Slo ha espresso preoccupazione per i blocchi al valico di Rabuiese-Skofije, denunciando le restrizioni ai confini tra Italia e Slovenia. La questione riguarda le misure di chiusura che impediscono il passaggio e hanno sollevato proteste tra i lavoratori coinvolti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle autorità competenti in merito a queste restrizioni.

? Cosa sapere Il Csi Fvg-Slo denuncia i blocchi al valico di Rabuiese-Skofije durante l'incontro del Primo Maggio.. Le restrizioni Schengen limitano la libera circolazione e frammentano il mercato del lavoro transfrontaliero.. A Rabuiese-Skofije, in occasione dell’incontro transfrontaliero organizzato per il Primo Maggio, il presidente del Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia – Slovenia, Treu, ha denunciato la sospensione di Schengen come una manovra propagandistica che danneggia i lavoratori. Il vertice sindacale, svoltosi al valico di confine tra Italia e Slovenia, ha messo sotto i riflettori le criticità legate alla limitazione della libera circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confini chiusi: il grido dei lavoratori contro i blocchi Schengen Notizie correlate Leggi anche: Porti chiusi al transito di armi, oggi lo sciopero dei lavoratori. Cagliari snodo della protesta contro la logistica bellica Abusi nel clero: il grido dei genitori contro la misericordia del PapaI genitori delle vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero hanno lanciato un grido di dolore e protesta contro la gestione della Chiesa,...