Il tecnico del Pisa ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partita contro il Lecce, in programma venerdì 1 maggio alle 20:45 all’Arena Garibaldi. Durante l’incontro, ha comunicato che Tramoni e Marin non saranno disponibili per questa sfida. Ha inoltre affermato che l’obiettivo principale della squadra è ottenere i tre punti in questa partita di Serie A, valida per la 35ª giornata.

Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Inter, che fastidio! Le insinuazioni nell’inchiesta arbitri per rovinare la festa scudetto – VIDEO di Giuseppe Colicchia Infortunio Cambiaghi, c’è lesione: in dubbio per l’ultima di campionato contro l’Inter! Il comunicato del Bologna...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Hiljemark: «Tramoni e Marin indisponibili contro il Lecce, l’unico obiettivo è la vittoria»

Notizie correlate

Pisa, Hiljemark in conferenza stampa: «Il mio unico obiettivo è la salvezza, voglio i risultati! Questo è un gruppo fantastico»Calciomercato Como, baby colpo per Fabregas: ufficiale il nuovo acquisto dall’Empoli! Il comunicato e tutti i dettagli Duran lascia il Fenerbahce:...

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su ZanioloMessi in Arabia Saudita! No, non è Lionel…La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo Dimarco Inter, decisione presa sul...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Settimana di colloqui tra Hiljemark e Gabbanini; Parma-Pisa: nessuna conferenza stampa per Hiljemark; Convocati Pisa per il Parma assenti Tramoni e Durosinmi | le scelte di Hiljemark; Convocati Pisa per il Parma, assenti Tramoni e Durosinmi: le scelte di Hiljemark.

Hiljemark: Il Lecce ha maggiore pressione ma il nostro obiettivo è vincere partiteLa conferenza stampa del tecnico svedese si è focalizzata subito sul tema futuro. L’allenatore svedese ha incontrato il nuovo ds Gabbanini: Abbiamo parlato di ‘cose di campo’, cosa che si può fare co ... calciolecce.it

Pisa, Hiljemark: Mancheranno Tramoni e MarinPer ora non abbiamo ancora parlato tantissimo di futuro. È stata una settimana in cui ci siamo concentrati soprattutto sulle questioni di campo. Sicuramente sono uscite fuori delle idee e ci siamo co ... fantacalcio.it

Un’ape spaventa De Rossi durante la conferenza stampa @GenoaCFC #CorrieredelloSport #DeRossi #Genoa x.com

TP24 - Il territorio in diretta. . Sebastiano Grasso, durante la conferenza stampa di Giulia Adamo: “Siamo qui perché Giulia ha accolto i nostri 12 punti”. - facebook.com facebook