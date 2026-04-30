Concertone 1° Maggio | Arisa e BigMama al palco tra musica e AI

Il Concertone del 1° maggio a Roma vedrà la partecipazione di Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, che si alterneranno sul palco per eseguire spettacoli musicali. Il tema principale dell’evento riguarda il lavoro dignitoso e le tutele contro l’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La manifestazione si svolge come da tradizione, coinvolgendo artisti e pubblico in una giornata dedicata ai diritti dei lavoratori.

?? Cosa sapere Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon presenteranno il Concertone del 1° Maggio a Roma. Il tema centrale riguarda il lavoro dignitoso e le tutele contro l'intelligenza artificiale. Piazza San Giovanni in Laterano si prepara a ospitare il grande concerto del Primo Maggio 2026, con un palinsesto che unisce la riflessione sul lavoro all'innovazione tecnologica e una scaletta musicale densa di nomi noti. Mentre le ultime strutture vengono montate nei pressi della Basilica, l'atmosfer .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concertone 1° Maggio: Arisa e BigMama al palco tra musica e AI Notizie correlate Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama conducono il Concertone 2026Svelato il cast degli artisti che saliranno sul palco, mancava soltanto l’ultimo tassello per dare ufficialmente il via al Concerto del Primo Maggio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arisa: Se al Primo Maggio facessimo dei pipponi allucinanti, annoiando i ragazzi, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza. Portiamo la leggerezza – I cantanti del Concertone; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Spollon, BigMama e Arisa presentatori del Concertone del Primo Maggio; Concertone del 1 Maggio, con Arisa e Spollon alla conduzione torna anche BigMama. Concerto Primo Maggio scaletta cantanti orari e guida completa tv streamingConcerto Primo Maggio 2026 a Roma: guida completa a orari e protagonisti Il Concerto del Primo Maggio 2026 riporta la grande musica in piazza San Giov ... assodigitale.it Concerto Primo Maggio 2026, la line up dei cantanti sul palco in Piazza San GiovanniVenerdì 1° maggio 2026, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione. Qui la line-up degli artisti, da Madame a Emma, passando per Ditonellapiaga. Conducono l’e ... fanpage.it Primo Maggio: i sindacati e le cerimonie a Umbertide, il concertone a Perugia. Il programma. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook Pierpaolo Spollon, l’outsider che presenterà il Concertone: «Cresciuto con Lolli. CriticheLe più fastidiose per Gaza» x.com