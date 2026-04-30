Como-Napoli dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 2 maggio si svolgerà la partita tra Como e Napoli allo stadio Sinigaglia, valida per la quartultima giornata di campionato. La gara vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida che attirerà l’attenzione degli appassionati, con la possibilità di seguire l’evento sia in diretta televisiva che in streaming online. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase del campionato.

Como e Napoli si affronteranno sabato 2 maggio allo stadio Sinigaglia nella quartultima giornata di campionato. Gli azzurri di Antonio Conte, in occasione della trasferta in Lombardia, cercheranno di blindare il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League.Il calcio d'inizio è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli Como 0-0 Partita Serie A con i tifosi napoletani allo stadio Maradona

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