Commissario Ue Cultura Glenn Micaleff ringrazia Ministro Giuli per posizione chiara su Russia

Durante la seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, il commissario Ue per la Cultura ha espresso gratitudine al ministro italiano per la posizione esplicita assunta riguardo alla Russia. La discussione si è concentrata su questioni legate alla cooperazione culturale e alle relazioni internazionali, con attenzione alle dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti europei. La riunione si è svolta il 30 aprile 2026, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui partecipanti.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 30 aprile 2026 Mella seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, il Commissario alla Cultura Glenn Micallef ha ringraziato in italiano il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, durante il dibattito sul rischio di normalizzazione delle relazioni con la Russia, per la sua posizione chiara sul tema. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commissario Ue Cultura Glenn Micaleff ringrazia Ministro Giuli per posizione chiara su Russia Commissario Ue Cultura Glenn Micaleff ringrazia Ministro Giuli per posizione chiara su Russia Notizie correlate Biennale, Giuli torna a criticare il Padiglione russo. E conferma che per la destra cultura è libertà. Buttafuoco lo ringraziaArriva dalla presentazione del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia la più efficace smentita di una certa narrazione che vorrebbe la... Leggi anche: Ministro Giuli contro la Russia: ‘autocrazia non esprime artisti liberi’ Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Commissario Ue Cultura Glenn Micaleff ringrazia Ministro Giuli per posizione chiara su Russia; Micallef (Commissario Ue Cultura): Pieno sostegno a Giuli su rischio normalizzazione con Russia; La Ue: Pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro Mosca alla Biennale; Micallef: Pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro la partecipazione russa alla Biennale di Venezia. Commissario Ue: Non andrò alla Biennale fino a quando Mosca sarà invitataSTRASBURGO - Ho ricevuto un invito da parte della Biennale di Venezia a partecipare. Avrei davvero voluto partecipare per celebrare lì la festa dell'Europa, insieme al settore culturale ... ilmessaggero.it Ue, 'consentire a Mosca di unirsi a eventi culturali dà un segnale pericoloso'Normalizzazione non vuol dire riconciliazione. Il silenzio è complicità e permettere alla Russia di utilizzare eventi sportivi e culturali come piattaforma di propaganda manda un messaggio pericoloso ... ansa.it