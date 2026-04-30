COMICON Napoli XXVI EDIZIONE | Il programma di domani venerdì 1 maggio

Domani, venerdì 1 maggio, si apre la XXVI edizione del COMICON a Napoli. Tra gli ospiti previsti ci sono il noto editor di Dragon Ball e un astronauta, pronti a incontrare il pubblico. L'evento si svolge nel centro espositivo cittadino, con numerose attività e incontri programmati per tutta la giornata. La manifestazione richiama appassionati di fumetti, cinema e cultura pop da diverse parti della regione e oltre.

Per la prima volta in Italia arriva a COMICON Napoli Kazuhiko Torishima, leggendario direttore di Shonen Jump e editor di Dragon Ball. Domani venerdì 1 maggio alle ore 12.30 in Sala Italia, Torishima sarà protagonista di un un panel per scoprire i segreti del manga e di una carriera straordinaria, che ha cambiato per sempre il panorama della cultura pop mondiale. Sul palco anche la DJ e fondatrice della “Tokyo Dance Music Week” Naz Chris. Doppio appuntamento con Luca Parmitano: a tu per tu con l’astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale (ore 16.30 - Hyperstage) e l'imperdibile incontro con Parmitano, Caparezza e il Magister Leo Ortolani (ore 14.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - COMICON Napoli XXVI EDIZIONE: Il programma di domani venerdì 1 maggio Notizie correlate Torna Comicon Napoli: al via la XXVI edizione dell’International Pop Culture FestivalDal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli - International Pop Culture Festival - XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti... Un ricchissimo programma ci aspetta al prossimo Comicon di Napoli 2026Uno degli eventi più attesi d’Italia sta per iniziare ed è tutto pronto per regalarvi giornate piene d’emozioni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: COMICON 2026: presentata al Madre la XXVI edizione. Grande successo anche per l’edizione zero di COMICON Extra; COMICON Napoli 2026; Comicon 2026 - XXVI edizione; COMICON NAPOLI DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2026. COMICON Napoli, il programma completo della XXVI edizioneDal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli - International Pop Culture Festival - XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti ... drcommodore.it COMICON Napoli 2026: l’Esports Stage si rinnova, focus sulle finali di eSerie A GoleadorAl COMICON Napoli 2026 arrivano le finali dell'eSerie A Goleador, con club di Serie A e top player. Spazio anche ad altri eventi esports. vgmag.it Fine settimana all'insegna del bel tempo quello del Ponte del 1° Maggio a Napoli: ma non durerà molto - facebook.com facebook