Il Comicon di Napoli per il 1° maggio presenta un ricco programma con alcuni ospiti di rilievo. Tra gli interventi, sono previsti incontri con l’editore che ha curato la serie di Dragon Ball, un astronauta italiano coinvolto in attività spaziali e un artista musicale noto per il suo stile unico. La giornata include anche dialoghi tra i partecipanti e organizzatori, incentrati su temi legati a fumetti, spazio e musica.

Arrivano a COMICON Napoli: il leggendario editor di Dragon Ball Kazuhiko Torishima, l’astronauta Luca Parmitano in dialogo con il Magister Leo Ortolani e Caparezza. Tra gli eventi più attesi: l’anteprima di Mortal Kombat II. Per la prima volta in Italia arriva a COMICON Napoli Kazuhiko Torishima, leggendario direttore di Shonen Jump e editor di Dragon Ball. Domani venerdì 1 maggio alle ore 12.30 in Sala Italia, Torishima sarà protagonista di un un panel per scoprire i segreti del manga e di una carriera straordinaria, che ha cambiato per sempre il panorama della cultura pop mondiale. Sul palco anche la DJ e fondatrice della “Tokyo Dance Music Week” Naz Chris.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Comicon Napoli 2026, ecco il programma di domani venerdì 1° maggio

Apre la biglietteria di COMICON Napoli 2026! Una nuova edizione con il poster di Aurélien Predal

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