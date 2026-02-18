COMICON BERGAMO 2026 confermati i primi ospiti internazionali tra Leo Ortolani e Yasumi Matsuno

Il COMICON di Bergamo del 2026 ha confermato i primi ospiti internazionali, tra cui Leo Ortolani e Yasumi Matsuno. La manifestazione, che l’anno scorso ha attirato più di 38.000 persone, si prepara a offrire un’edizione ancora più ricca di contenuti e incontri. Gli organizzatori puntano a coinvolgere appassionati e curiosi, promettendo eventi speciali e anteprime esclusive. La crescita dell’evento si vede anche nel numero di partecipanti previsti, che si aspettano possa superare le cifre dell’ultima edizione. La mostra si terrà a fine aprile.

Dopo aver superato i 38.000 visitatori nell'ultima edizione, COMICON Bergamo rilancia e alza l'asticella. Tre giorni di fumetti, videogiochi, anime, cinema e musica che trasformano Bergamo in un crocevia internazionale della cultura pop, tra leggende viventi e nuove alleanze europee. Dal 26 al 28 giugno 2026 torna alla Fiera di Bergamo COMICON Bergamo con un'edizione ambiziosa: Yuji Horii per i 40 anni di Dragon Quest, Leo Ortolani Magister, grandi nomi del fumetto, dell'animazione e un ponte culturale con la Polonia. Un poster ultrappop e un Magister che unisce le generazioni COMICON Bergamo 2026 prende forma a partire dalla sua immagine simbolo: il poster ufficiale firmato da Nicoletta Baldari, una delle artiste italiane più apprezzate negli Stati Uniti.