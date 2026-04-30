Come gestire rabbia e paura a scuola | a Granozzo un week end dedicato all' educazione emozionale

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, una scuola nel territorio ospiterà un corso dedicato all’educazione emozionale. L’evento si svolge all’interno di un istituto comprensivo e si rivolge a docenti e genitori interessati a conoscere tecniche di gestione di emozioni come rabbia e paura. La iniziativa si svolge in un ambiente scolastico e mira a favorire un approccio consapevole alle emozioni dei bambini.

Il 2 e il 3 maggio la scuola di Granozzo con Monticello, parte dell’istituto comprensivo Guido da Biandrate, ospita un corso di educazione emozionale. L'iniziativa rappresenta uno dei primi percorsi di questo genere organizzati sul territorio nazionale.Il programma del corsoL'appuntamento prevede.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Inter, meglio la rabbia della paura. Sbagliato giocare per gestire e non per vincereLa rabbia accumulata in un silenzio assordante per gli episodi arbitrali di ieri sarà l’energia di cui si dovrà nutrire l’Inter per gestire il...