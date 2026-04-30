‘Collanine colorate’ apre negozio estivo in corso Mazzini

Un negozio estivo dedicato alle collanine colorate ha aperto in corso Mazzini. Le nuove creazioni sono disponibili in vari colori e si ispirano a elementi estivi come ghiaccioli alla frutta, giornate di sole di luglio e conchiglie trovate sulla battigia. La merce, pensata per la stagione calda, richiama le tonalità vivaci e i motivi tipici dell’estate. L’apertura ha attirato numerosi passanti e appassionati di accessori colorati.