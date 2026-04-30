‘Collanine colorate’ apre negozio estivo in corso Mazzini
Un negozio estivo dedicato alle collanine colorate ha aperto in corso Mazzini. Le nuove creazioni sono disponibili in vari colori e si ispirano a elementi estivi come ghiaccioli alla frutta, giornate di sole di luglio e conchiglie trovate sulla battigia. La merce, pensata per la stagione calda, richiama le tonalità vivaci e i motivi tipici dell’estate. L’apertura ha attirato numerosi passanti e appassionati di accessori colorati.
Colorate come un ghiacciolo alla frutta assaporato sotto l’ombrellone, luminose come una giornata di sole di luglio, affascinanti come una conchiglia affiorata per caso sulla battigia. Avevano in testa il mood dell’estate in Riviera Lorenzo Franchini, 33 anni, forlivese con una laurea in architettura declinata nel mondo della comunicazione e dei social, e Giacomo Giovagnoli, 28 anni, designer riminese, quando hanno realizzato per la prima volta, nel 2020, le loro ‘ Collanine colorate ’, collanine girocollo realizzate a mano con materiali naturali come pietre dure, perle di fiume, conchiglie e perline in vetro. Dopo aver spopolato sui social...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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