Claudia Gerini ha annunciato di attraversare un momento complicato con il suo compagno Riccardo Sangiuliano, banker e cugino di un ex ministro. La coppia sta vivendo una fase di tensione, che la stessa attrice definisce come un sentimento vivo che necessita di una pausa. La loro relazione, iniziata nel 2023, si trova ora di fronte a una difficoltà che hanno deciso di affrontare con cautela.

Claudia Gerini ha rivelato di attraversare un momento delicato con il compagno Riccardo Sangiuliano, il banker e cugino dell’ex Ministro al quale è legata dal 2023. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda su Raitre dalle 21:40, dove presenterà il film L’Amore Sta Bene Su Tutto nelle sale dal 6 maggio diretto da Giampaolo Morelli. Il volto del cinema dopo un lungo periodo da single nel 2023 ritrovava la felicità al fianco di Riccardo Sangiuliano. I due si sono conosciuti nei primi anni Duemila ed erano rimasti amici per diverso tempo. L’uomo banker e stimato professionista, è il cugino dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, nonché ex di Nathalie Caldonazzo, dalla quale ha avuto Mia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudia Gerini e la crisi con il compagno Riccardo Sangiuliano: “Sentimento vivo che ha bisogno di una piccola sospensione”

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