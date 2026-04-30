Città della salute di Novara | è ufficiale c’è la firma

Oggi a Novara è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della Città della Salute. La firma è avvenuta giovedì 30 aprile, con la partecipazione del sindaco e del presidente della regione. La decisione rappresenta una tappa importante per il progetto, che coinvolge enti pubblici e riguarda la strutturazione di nuovi servizi sanitari.

Una svolta "storica" come l’hanno definita il sindaco Alessandro Canelli e il presidente regionale Alberto Cirio: oggi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della città della Salute di Novara. La firma, il costo e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Firmato il contratto per la costruzione della nuova Città della Salute di NovaraLo hanno siglato il commissario Marco Corsini e Claudio Dogliani, rappresentante dell’azienda che si è aggiudicata i lavori: il via ai cantieri entro l’estate del prossimo anno ... rainews.it

Città della salute di Novara, Cirio firma il contratto per il nuovo ospedaleLa firma è stata apposta dal commissario straordinario Marco Corsini, avvocato generale aggiunto dello Stato, e dall’amministratore delegato del gruppo che si è aggiudicato la gara, Claudio Dogliani. lastampa.it

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