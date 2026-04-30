Chiuse le buche nelle strade ammalorate

A marzo, gli operai del settore lavori pubblici hanno completato le operazioni di chiusura delle buche nelle strade danneggiate. La manutenzione ha riguardato diverse zone della città, con interventi finalizzati a ripristinare la sicurezza e la fruibilità delle arterie principali e secondarie. Le attività si sono concentrate sulla riparazione di porzioni di asfalto sollecitate dal tempo e dal traffico, concludendo una fase di interventi di riparazione e messa in sicurezza delle strade.

Il punto sui lavori pubblici. Nel corso del mese di marzo, le attività degli operai del settore Lavori del Comune di Bagno di Romagna si sono concentrate in modo particolare sulla gestione del patrimonio immobiliare e sugli interventi di manutenzione diffusi sia nei centri abitati sia nelle frazioni. A darne comunicazione sono il sindaco Enrico Spighi e l’assessora ai Lavori pubblici Silvia Alessandrini, che hanno tracciato un bilancio dettagliato delle operazioni svolte per tenere monitorata la questione. Un impegno straordinario, sostengono, si è reso necessario in occasione della nevicata del 26 e 27 marzo, che ha richiesto interventi tempestivi e coordinati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Chiuse le buche nelle strade ammalorate" Notizie correlate Latina: 10 milioni per le strade, addio buche e rischi stradaliIl Comune di Latina ha attivato un nuovo accordo quadro per il ripristino della rete viaria cittadina. A Lanciano strade martoriate dal maltempo: operai all'opera per coprire le bucheTorna a splendere il sole ma continua l'attività di monitoraggio sul territorio comunale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Chiuse le buche nelle strade ammalorate; Lavori e strade chiuse a piazzale Segni: si rifà l'asfalto; L'ironia dei sassaresi sulle strade in città: Queste buche sono così profonde che ci possiamo arrostire dentro alla Cavalcata. Chiuse le buche nelle strade ammalorateIl sindaco di Bagno di Romagna fa il punto sugli interventi: Sistemate le banchine laterali migliorando la sicurezza nelle vie a rischio ... ilrestodelcarlino.it Il Papa, 'Roma cambia ma le buche delle strade restano le stesse'Roma cambia ma le buche nelle strade sono uguali. E' quanto avrebbe detto scherzando Papa Leone XIV nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani. Prevost, secondo quanto riferito da ... ansa.it https://www.statoquotidiano.it/29/04/2026/manfredonia-scuole-chiuse-al-toniolo-il-30-aprile-per-mancanza-di-energia-elettrica/1309855/ Manfredonia, scuole chiuse al “Toniolo” il 30 aprile per mancanza di energia elettrica - facebook.com facebook Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni ift.tt/WUucrZx x.com