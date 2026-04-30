Quest'anno, alcune atlete si sono distinte nel panorama della pallavolo, attirando l'attenzione per le loro prestazioni. Tra queste, una schiacciatrice nata nel 2006 ha raggiunto la sua 13ª stagione con la stessa squadra, dimostrandosi una presenza stabile e affidabile. In campo, si è distinta come capitano, mantenendo equilibrio e intervenendo prontamente quando necessario. La sua esperienza e il ruolo ricoperto hanno contribuito a definire le dinamiche della squadra nel corso dell'annata.

Queste le atlete protagoniste di un’annata davvero incredibile. Agnese Rossini, schiacciatrice classe 2006: alla sua 13° stagione con il Valdimagra si è dimostrata il giusto capitano, capace di dare equilibrio, senza mai creare una tensione e sempre pronta ad intervenire se necessario. Vittoria Cesqui, schiacciatrice classe 2005: con alle spalle qualche campionato in Toscana ha saputo mettere al servizio delle compagne la propria esperienza. Emma Della Bona, schiacciatrice classe 2008: proveniente dalla Robur Massa ha dato solidità all’attacco, non facendo mai mancare il proprio contributo. Michela Salvi, schiacciatrice 2008, ha ripagato la società della fiducia data con prestazioni che le assicureranno la conferma in serie C.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi sono le “regine“ sottorete

Notizie correlate

Chi sono le figlie di Marco Berry, Ludovica e Carlotta e chi sono le mamme? “Si sono pentite di avermi lasciato”Marco Berry ha due figlie Ludovica e Carlotta, la prima è nata dalla prima relazione di lunga data del presentatore, mentre Carlotta è la...

Leggi anche: Chi sono la moglie e le due ex mogli di Maurizio Battista: “Mi sono separato tre volte, ma l’ultima me la sono ripresa”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chi sono le regine sottorete; Nell’arena dove le mucche si sfidano per diventare regine; Grande Fratello, chi è uscito e nomination: ultime notizie; I libri di Freida McFadden e il mondo inquieto dei suoi thriller psicologici.

Chi sono le regine sottoreteQueste le atlete protagoniste di un’annata davvero incredibile. Agnese Rossini, schiacciatrice classe 2006: alla sua 13° stagione ... lanazione.it

Donna dell’anno Premiate 8 giornaliste. Ecco chi sono le regine dell’informazioneQuest’anno l’occhio della Pro Ponte si è posato sulle giornaliste. Otto professioniste della comunicazione, tutte di origini ponteggiane, a cui è andato il Premio Donne dell’anno 2026. Nella ricerca ... lanazione.it

VIENE DEFINITA "LA CARNE DEI VEGANI" Ecco chi può mangiarla, quali sono i benefici e chi invece deve evitarla - facebook.com facebook

Chi sono gli #eremiti oggi Non solo figure del passato, ma uomini e donne che scelgono il #silenzio tra montagne isolate o "invisibili" pur nel caos urbano. A Indagine ai confini del sacro un'analisi profonda su una scelta di vita che parla al nostro presente più x.com