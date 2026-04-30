A Cesenatico apre il centro Zeropeli, specializzato in trattamenti estetici laser, il 4 maggio. Si tratta della terza apertura del gruppo di Luca Venturi in tre anni, che già gestisce strutture tra Milano Marittima e Bellaria. La nuova sede si inserisce in un percorso di espansione nel settore estetico laser nella zona.

? Cosa sapere Il gruppo di Luca Venturi inaugura il centro Zeropeli a Cesenatico il 4 maggio.. La terza apertura in tre anni estende i servizi laser tra Milano Marittima e Bellaria.. Lunedì 4 maggio, in via Giuseppe Mazzini 25 a Cesenatico, il gruppo guidato da Luca Venturi e Filippo Zammarchi inaugurerà ufficialmente Zeropeli, un nuovo centro specializzato in estetica avanzata situato a brevissima distanza dal porto canale. Il progetto segna la terza espansione del gruppo in soli tre anni, consolidando una presenza che ha già radici solide nel territorio romagnolo grazie ai successi ottenuti precedentemente nelle realtà di Forlì e Cesena....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesenatico: arriva Zeropeli, l’estetica laser che sfida i prezzi

Notizie correlate

iPhone 18 Pro: arriva il Deep Red, la nuova sfida estetica di AppleIl mercato della telefonia mobile si prepara a una nuova sfida estetica con il possibile lancio di un iPhone 18 Pro caratterizzato da una tonalità...

Leggi anche: La leggerezza, una scelta estetica che arriva da Zero Gravity di Tombolini

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Zeropeli: il centro estetico di epilazione laser apre a Cesenatico; Dall'epilazione laser alla nail artist, tutto pronto per la nuova apertura a pochi passi dal Porto canale; Apre a Cesenatico il nuovo centro Zeropeli: inaugurazione il 4 maggio in via Mazzini.

Zeropeli: il centro estetico di epilazione laser apre a CesenaticoNuova apertura a Cesenatico per Zeropeli, realtà specializzata nei trattamenti di epilazione laser e nei servizi di estetica avanzata. Il nuovo ... corriereromagna.it

Cesenatico, arriva il Challenge Triathlon: scatta la rivoluzione del traffico per il weekend del 9 e 10 maggio - facebook.com facebook