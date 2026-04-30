Cerno si becca il 2 di picche dal pubblico di Rai2

Tommaso Cerno, noto giornalista e conduttore televisivo, ha recentemente subito un calo di ascolti sulla rete di Rai2. La sua trasmissione, precedentemente intitolata “2 di picche” e dedicata ad approfondimenti politici, ha registrato uno share molto basso, sollevando dubbi sulla percezione del pubblico. Questa situazione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori, che hanno notato il declino di ascolti rispetto alle aspettative.

Il “2 di picche” di Tommaso Cerno ormai non è più il nome della striscia di approfondimento politico di Rai 2. Tale munificenza della Rai si traduce persino nella beneficenza di consentirgli un certo sfoggio di dialettica contro il politicamente corretto. Come quando in diretta nazionale chiede, con un’ars retorica da far impallidire Cicerone, se “Finocchio si può dire?”, cavalcando la polemica delle elezioni comunali a Voghera, dove il candidato sindaco Marcello Bergonzi Perrone, gay dichiarato, si è sentito deridere dall’Udc con manifesti elettorali che invitavano la popolazione a “Non farti infinocchiare”. Verrebbe da chiedersi cosa sia...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cerno si becca il “2 di picche” dal pubblico di Rai2 Notizie correlate Tommaso Cerno arriva su Rai2 con 2 di Picche ignorando le polemiche: “Rispetto per i colleghi del Tg2”Tommaso Cerno sbarca su Rai2 con 2 di picche, striscia informativa post telegiornale che vede la luce nonostante le polemiche sollevate dalla... Debutta “2 di picche” di Cerno su Rai2, è già polemica per l’editoriale pro-Trump. E lo share (anche per “Ore 14”) non promette beneChi si aspettava una partenza con polemica (assai facile da prevedere) non è rimasto deluso. Aggiornamenti e dibattiti Cerno si becca il 2 di picche dal pubblico di Rai2Il 2 di picche di Tommaso Cerno ormai non è più il nome della striscia di approfondimento politico di Rai 2. lanotiziagiornale.it Cerno debutta con 2 di picche e fustiga l'Europa sull'Iran. Il Pd si accoda ai 5S e va all'attacco. La replica: Che bella la sinistra quando era liberaTommaso Cerno debutta con il suo 2 di picche, la nuova striscia quotidiana in onda da oggi alle 14 su Rai 2, e dopo aver raccontato ai telespettatori il senso del titolo del programma (Ci sentiamo ... ilgiornale.it