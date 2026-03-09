Debutta 2 di picche di Cerno su Rai2 è già polemica per l’editoriale pro-Trump E lo share anche per Ore 14 non promette bene

La nuova trasmissione “2 di picche” di Cerno è andata in onda oggi alle 14 su Rai2 e ha già suscitato polemiche, soprattutto per l'editoriale pro-Trump presente nel primo episodio. La prima puntata, realizzata con un budget di circa 840mila euro, ha attirato l'attenzione del pubblico e della politica. Lo share della trasmissione, inclusa quella di “Ore 14”, non sembra promettere risultati elevati.

Chi si aspettava una partenza con polemica (assai facile da prevedere) non è rimasto deluso. La prima puntata di " 2 di picche " – la striscia quotidiana (da 840mila euro) del direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, andata in onda oggi alle 14 su Rai2 – ha già infiammato la politica. Da Cerno un "comizio" pro-Trump. A dare fuoco alle polveri, l'editoriale di Cerno, per il quale l'Italia dovrebbe ringraziare Donald Trump che bombarda per noi i terroristi dell'Iran, mentre noi europei ci lamentiamo, perché noi del Vecchio continente siamo "la democrazia delle comodità". Un'apologia di The Donald che non è certo passata inosservata.