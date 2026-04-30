Ceramista si diventa a Fratte Rosa si può

A Fratte Rosa, noto per la produzione di terrecotte, si svolge per il secondo anno un corso gratuito di formazione per operatore ceramista. L'iniziativa è promossa tramite un bando regionale e finanziata con fondi del Fondo Sociale Europeo. Il corso si rivolge a persone interessate ad approfondire le tecniche legate alla lavorazione dell’argilla e si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione.

Il paese delle terrecotte ospita per il secondo anno consecutivo un importante corso gratuito di formazione per operatore ceramista, indetto con bando della Regione Marche e finanziato attraverso risorse Fse, il Fondo Sociale Europeo. L’attività, iniziata negli ultimissimi giorni da 14 allievi (ci sono ancora tre posti disponibili), prevede 500 ore complessive, da qui ad ottobre, suddivise in 24 ore settimanali. Le iscrizioni, trattandosi di un’iniziativa rientrante nel Programma Gol - garanzia occupabilità dei lavoratori – vanno effettuate nei centri per il lavoro autorizzati. Sia la parte tecnica, come la lavorazione al tornio, la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ceramista si diventa, a Fratte Rosa si può Notizie correlate Leggi anche: A Fratte Rosa si alza il sipario sulla grande scalinata del paese Foglio rosa: cos’è, quanto dura, regole e cosa si può guidare?Il foglio rosa è il documento che autorizza a esercitarsi alla guida dopo aver superato l’esame di teoria. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ceramista si diventa, a Fratte Rosa si può. Ceramista si diventa, a Fratte Rosa si puòIl paese delle terrecotte ospita per il secondo anno consecutivo un corso gratuito di formazione. Prevede 500 ore complessive ... ilrestodelcarlino.it A Fratte Rosa si alza il sipario sulla grande scalinata del paeseC’è un motivo in più, ora, per visitare il centro di Fratte Rosa. Ieri mattina è stata inaugurata ‘La scalinata del paese’. Un’opera d’arte all’interno di un’altra, realizzata dagli allievi del corso ... ilrestodelcarlino.it