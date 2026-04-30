Ceccano via libera al rendiconto 2025 | scende il deficit ma pesa il piano di riequilibrio

Il Consiglio comunale di Ceccano ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l’anno 2025. Il documento mostra una diminuzione del deficit rispetto agli anni precedenti, ma include anche un piano di riequilibrio finanziario. La decisione è stata presa durante una seduta ufficiale nel rispetto delle procedure di bilancio previste dalla normativa vigente. Nessuna altra informazione sui dettagli del rendiconto è stata comunicata in questa fase.

Il Consiglio comunale di Ceccano ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria relativo all'anno 2025. Il documento contabile ha ottenuto il via libera della maggioranza, registrando due voti contrari e due astensioni dai banchi delle minoranze consiliari.A relazionare sui conti è stato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorioApprovato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, nel rispetto delle... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ceccano, via libera al rendiconto 2025: scende il deficit, ma pesa il piano di riequilibrio; Frosinone, arriva la notte: via libera alla sosta selvaggia. La mappa dallo Scalo al centro storico; Colora Ceccano, arriva il murales antismog: bando per giovani artisti e città più sostenibile. Riccardo Mastrangeli e Andrea Querqui, i sindaci di Frosinone e Ceccano, hanno incontrato il Prefetto Ranieri - facebook.com facebook