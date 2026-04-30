Catania caos ticket ASP | conti gonfiati e debiti di dieci anni fa

A Catania, si verifica un problema legato ai ticket sanitari dell'ASP, che ha portato a richieste di rimborsi per prestazioni effettuate circa dieci anni fa. La questione riguarda sia gli importi richiesti che i debiti accumulati nel tempo. La situazione ha generato confusione tra i cittadini coinvolti, con diverse persone che si sono viste recapitare richieste di pagamento per servizi già erogati.

? Cosa sapere L'ASP di Catania richiede rimborsi per esenzioni ticket relative a prestazioni di dieci anni fa.. La deputata Marano chiede al Governo regionale l'annullamento degli interessi moratori per i cittadini.. A Catania, la deputata regionale Marano ha denunciato davanti all’Ars una serie di richieste di rimborso inviate dall’ASP per presunte esenzioni ticket non spettanti, che colpiscono i cittadini con avvisi di pagamento riguardanti prestazioni sanitarie risalenti anche a oltre dieci o quindici anni fa. Il fermento scoppiato a Sala d’Ercole nasce dalle numerose segnalazioni arrivate alla parlamentare M5s riguardo a contabili inviati dall’Agenzia di Riscossione per conto dell’ente sanitario catanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, caos ticket ASP: conti gonfiati e debiti di dieci anni fa Notizie correlate Via al rinnovo delle esenzioni ticket dell'Asp di CataniaNel Distretto sanitario di Catania sono quattro gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti attualmente operativi. Esenzioni ticket Asp, Marano (M5s) all'Ars: "Caos burocratico inaccettabile nell’era digitale""Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Catania che sono stati raggiunti da avvisi di pagamento da parte... Panoramica sull’argomento Si parla di: Esenzioni ticket Asp, Marano (M5s) all'Ars: Caos burocratico inaccettabile nell’era digitale. Esenzioni ticket Asp, Marano (M5s) all'Ars: Caos burocratico inaccettabile nell’era digitaleLa deputata regionale è intervenuta a Sala d'Ercole ed ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente e una richiesta di audizione in Commissione Sanità all’Ars: Utenti raggiunti da avvi ... cataniatoday.it Ticket ed esenzioni, chiarimenti dell’Asp Catania sui bollini rossiCATANIA – Chiarimenti sulle esenzioni ticket e sulle procedure legate ai cosiddetti bollini rossi arrivano dall’Asp di Catania, dopo le recenti segnalazioni relative alle richieste di recupero delle ... livesicilia.it