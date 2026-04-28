Esenzioni ticket Asp Marano M5s all' Ars | Caos burocratico inaccettabile nell’era digitale
Un consigliere regionale ha denunciato un aumento di segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Catania riguardanti avvisi di pagamento provenienti dall'Agenzia di Riscossione, legati a presunte esenzioni ticket non dovute. Le richieste si riferiscono a prestazioni sanitarie anche di oltre dieci anni fa. La questione riguarda le modalità di gestione delle esenzioni da parte dell'Asp e i problemi con il sistema digitale utilizzato.
"Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Catania che sono stati raggiunti da avvisi di pagamento da parte dell’Agenzia di Riscossione per conto dell'Asp di Catania relativi a presunte esenzioni ticket non dovute per prestazioni risalenti anche ad oltre dieci.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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