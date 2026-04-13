Caso Santamaria l’opposizione chiede commissione di inchiesta su pratiche edilizie

L'opposizione ha chiesto di istituire una commissione di inchiesta sulle pratiche edilizie nel caso Santamaria. La richiesta è stata presentata da diversi consiglieri durante una seduta del consiglio comunale. La proposta riguarda l'indagine su eventuali irregolarità nelle procedure di autorizzazione e nelle attività di costruzione nella zona interessata. La discussione si è concentrata sulla necessità di chiarimenti riguardo alle autorizzazioni rilasciate e ai controlli effettuati.

Tempo di lettura: 3 minuti I consiglieri De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio: “Trasparenza e legalità valori fondanti, dopo quanto accaduto occorre verifica interna su ritardi e anomalie all’urbanistica” “Dopo il caso Santamaria chiediamo l’istituzione di una commissione consiliare di inchiesta per monitorare e verificare ritardi e anomalie nelle pratiche edilizie”. Lo annunciano i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera, Maria Letizia Varricchio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Santamaria, l’opposizione chiede commissione di inchiesta su pratiche edilizie Marche, opposizione in Regione chiede Commissione d’inchiesta “Plasmagate”I gruppi assembleari di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Ricci e Progetto Marche Vive hanno depositato, oggi,... Caso Santamaria, il dirigente sul palco all’evento elettorale NdC: stretta dell’opposizione su MastellaTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali di opposizione di Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra...