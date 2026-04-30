Da circa un mese, la città è al centro di un caso giudiziario che coinvolge l’amministrazione comunale. La vicenda ha portato a diverse reazioni politiche, con l’opposizione che ha rilasciato una nota in cui si critica l’operato delle autorità e si afferma che questa situazione rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Tempo di lettura: 3 minuti Da trenta giorni la nostra Città è scossa da una grave vicenda giudiziaria che ha colpito il cuore amministrativo del Comune. Ci sono interrogativi che pesano come macigni e silenzi ostinati non più giustificabili. Era il 2 aprile quando abbiamo chiesto che il Sindaco informasse il Consiglio Comunale — massimo organo democratico della Città, cui sono demandate funzioni di controllo dell’azione amministrativa — in ordine a quali azioni concrete siano state adottate, o si intendano adottare, per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all’interno dell’Ente, sulla programmazione di verifiche interne per valutare il rischio di interferenze in altri settori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, la nota dell’opposizione: “Così si distrugge la fiducia dei cittadini”

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