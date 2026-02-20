L’opposizione denuncia che le strade cittadine sono in condizioni critiche, causando disagi quotidiani ai cittadini. La causa principale risiede nel peggioramento delle infrastrutture, con buche e dissesti che rallentano il traffico e mettono a rischio la sicurezza. Le proteste aumentano, soprattutto tra chi percorre regolarmente le vie principali. La situazione si aggrava con l’arrivo dell’inverno, quando le condizioni peggiorano ulteriormente. La questione diventa sempre più urgente da affrontare.

Tempo di lettura: 2 minuti “Lo stato delle strade cittadine non è più solo una questione di decoro, ma una vera e propria emergenza con una viabilità colabrodo. Abbiamo per questo depositato un’interrogazione al Sindaco e all’assessore ai Lavori Pubblici per fare luce sulla gestione della manutenzione stradale”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione del Pd Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis e Maria Letizia Varricchio. “ Quotidianamente si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini che lamentano buche profonde, crepe, sgretolamenti del bitume.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Viabilità, la nota dell’opposizione: “Si tratta di una vera emergenza”

