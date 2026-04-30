L'udienza preliminare riguardante il caso Reiner, relativo all’omicidio dei genitori a Brentwood, è stata rinviata al 15 settembre. La decisione è stata presa dal giudice Sam Ohta, che ha acconsentito alla richiesta della difesa di presentare nuovi elementi probatori. La vicenda coinvolge Nick Reiner, figlio delle vittime, e l’udienza si svolgerà a Los Angeles. La difesa ha chiesto più tempo per approfondire alcuni aspetti dell’indagine.

? Cosa sapere Il giudice Sam Ohta rinvia l'udienza per Nick Reiner al 15 settembre a Los Angeles.. La difesa richiede nuovi elementi probatori sull'omicidio di Rob Reiner e Michele Singer Reiner.. Il giudice Sam Ohta ha disposto il rinvio dell’udienza preliminare per Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori avvenuto a metà dicembre nella residenza di Brentwood, Los Angeles, fissando il nuovo appuntamento giudiziario per il 15 settembre. La procedura legale contro il trentaduenne si è snodata in pochi minuti presso il tribunale di Los Angeles. Durante l’incontro, la difesa ha presentato una richiesta formale di posticipare l’iter processuale, motivando la necessità di attendere l’integrazione di ulteriori elementi probatori da parte dell’accusa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Reiner: slitta l’udienza per l’omicidio dei genitori a Brentwood

Notizie correlate

Nick Reiner si è dichiarato non colpevole dell’omicidio dei suoi genitori, il regista Rob Reiner e la produttrice Michele Singer ReinerNick Reiner si è dichiarato non colpevole dei due capi d’imputazione per omicidio di primo grado, riguardo all’uccisione dei suoi genitori, il...

Il figlio di Rob Reiner si dichiara non colpevole dell’omicidio dei genitori: il caso scuote Hollywood e Los AngelesNick Reiner, figlio del celebre regista hollywoodiano Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, si è ufficialmente dichiarato non colpevole per l’accusa...

Contenuti utili per approfondire

Colpo di scena in tribunale: l'avvocato di Nick Reiner abbandona il casoNick Reiner è accusato di aver accoltellato mortalmente i genitori nella loro villa di Brentwood, Los Angeles, il 14 dicembre. Le accuse includono aggravanti per pluralità di vittime e uso di arma da ... it.blastingnews.com

Omicidio Rob Reiner, l'avvocato difensore del figlio Nick rinuncia al caso e dichiara: Non è colpevoleIl figlio del regista si è presentato in tribunale e, dopo essere rimasto senza un avvocato, ha accettato di posticipare l'udienza a febbraio. Nick Reiner, accusato di aver ucciso i genitori Rob e ... movieplayer.it