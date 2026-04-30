Caso Minetti | la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio Flori

La Rai ha inviato una comunicazione ufficiale a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3, in relazione alle affermazioni fatte dal conduttore riguardo a Nordio. La decisione segue le dichiarazioni ritenute non conformi agli standard dell’emittente. La lettera di richiamo è stata trasmessa come parte delle procedure interne legate alla gestione delle tematiche trattate durante la trasmissione.

AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una lettera disciplinare ma di un richiamo da parte del direttore Paolo Corsini. Nella lettera si contesterebbe a Ranucci di aver fornito, durante il programma di Rete 4 'È sempre Cartabianca' di Bianca Berlinguer, alcune rivelazioni di informazioni "non ancora verificate" legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. La Rai, sempre secondo quanto si apprende, non coprirà legalmente il suo giornalista nel caso in cui il ministro Nordio dovesse dare seguito all'annuncio di un'iniziativa legale.🔗 Leggi su Agi.it

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