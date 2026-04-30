Caso Lamborghini | la Cassazione dà il via al test del DNA

La Cassazione ha respinto l'appello di Lamborghini e ha autorizzato l'esecuzione di un test del DNA a Bologna. La decisione riguarda un procedimento legale in corso, con un'ordinanza firmata dai giudici di ultima istanza. La sospensione dell'iter giudiziario portata avanti dall'azienda è stata quindi rigettata, permettendo di procedere con le analisi richieste. La questione coinvolge aspetti di natura legale e tecnica, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere La Cassazione respinge l'appello di Lamborghini e autorizza il test del DNA a Bologna.. Il procedimento per accertare la paternità di Flavia Borzone prosegue in sede istruttoria.. La Cassazione ha respinto in via definitiva l’appello presentato dal proprietario della nota casa automobilistica, aprendo la strada a un processo per accertamento di paternità che si terrà a Bologna riguardo a Flavia Borzone. Il provvedimento della Suprema Corte chiude una fase cruciale del contenzioso legale, permettendo che la vicenda proceda nelle sedi giudiziarie competenti. Al centro della disputa si trova la richiesta di disconoscimento della paternità, mossa che mira a stabilire la verità biologica sulla donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Lamborghini: la Cassazione dà il via al test del DNA Notizie correlate Il caso dei gemelli identici che si contendono la paternità: perché il test del DNA non può distinguerliIl caso dei due gemelli identici che si contendono la paternità biologica dello stesso bambino riapre il tema dei limiti dei test genetici standard. Leggi anche: Beautiful, anticipazioni al 28 febbraio: Bill vuole fare il test del DNA Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Borzone non è il padre di Flavia. I giudici chiederanno a Tonino Lamborghini il test del Dna per confrontarlo con quello della presunta figlia illegittima; Chiederemo il test del Dna a Lamborghini sulla presunta paternità di Flavia Borzone; Lamborghini a oltre 200 km/h dopo il confine svizzero: maxi accelerata al casello finisce con sequestro e patente ritirata; Elettra Lamborghini e il compleanno del suo cavallo. Elettra Lamborghini non può usare il suo cognome per non creare confusione con la casa automobilistica: la Cassazione riapre il casoLa disputa legale tra la cantante Elettra Lamborghini e la casa automobilistica Automobili Lamborghini è arrivata fino in Cassazione, che ha deciso di riaprire la vicenda legata all’uso del cognome ... ilfattoquotidiano.it Lamborghini (Elettra) contro Lamborghini (auto), battaglia sul marchio: la Cassazione dice no alla cantanteSi chiude, almeno per ora, con un alt dalla Cassazione la lunga disputa tra Elettra Lamborghini e la casa automobilistica che porta il suo celebre cognome. La cantante aveva chiesto di registrare il ... huffingtonpost.it Elettra Lamborghini torna da Francesca Fagnani senza filtri dopo il caso della liberatoria negata - facebook.com facebook