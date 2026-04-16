Nel computer di Chiara c’è il movente Garlasco le indagini e la novità a Mattino Cinque

Nel caso di Garlasco, le indagini hanno portato a una nuova dichiarazione che coinvolge un possibile movente nel computer di Chiara. La notizia è stata resa nota durante una trasmissione televisiva, suscitando nuovamente l’attenzione sul caso. Dopo anni, un dettaglio emerso in pubblico sembra riaccendere l’interesse sull’evento, che rimane uno dei più discussi degli ultimi tempi.

Ci sono casi che non smettono mai di fare rumore. Il delitto di Garlasco è uno di quelli: basta una parola detta in tv, un dettaglio tirato fuori dopo anni, e l’aria cambia. Come se, all’improvviso, qualcuno avesse riacceso la luce in una stanza rimasta troppo a lungo in penombra. Stavolta il punto non è un testimone né una confessione clamorosa. È qualcosa di più silenzioso, ma anche più inquietante: un oggetto che era lì dall’inizio e che, secondo quanto raccontato, potrebbe avere molto più da dire di quanto si sia voluto ascoltare finora. La “bomba” a Mattino Cinque: cosa è emerso in diretta. A riaprire il discorso è stata la trasmissione Mattino Cinque, su Canale 5, dove in diretta si è parlato di un passaggio che ha fatto drizzare le antenne a chi segue questa vicenda da anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

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