Caso Garlasco la giornalista Rondinelli | Tanti interrogativi ora è attesa per la difesa di Sempio

Nel caso Garlasco, la giornalista Rondinelli ha commentato che gli elementi presentati dalla procura di Pavia sono di rilievo, ma resta da attendere l'interrogatorio di Sempio. Ha aggiunto che ci sono diversi interrogativi ancora aperti e che sarà importante verificare quali risposte arriveranno nel corso delle prossime ore. La scena giudiziaria si concentra ora sulla testimonianza dell’indagato, che potrebbe chiarire alcuni punti chiave del procedimento.

(Adnkronos) – "Quelli della procura di Pavia sono elementi che fanno riflettere, ma ora bisogna capire che cosa verrà fuori dall'interrogatorio di Sempio". Lo afferma all'Adnkronos la giornalista Giancarla Rondinelli, autrice del libro 'L'impronta – La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia', all'indomani dell'avviso di interrogatorio, da parte degli inquirenti di Pavia, per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Rondinelli, giornalista del Tg1, ha seguito insieme alla sua testata tutte le anticipazioni mediatiche più importanti sulla nuova indagine, e il suo...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Garlasco, i capelli stretti nelle mani di Chiara: l’ipotesi della difesa disperata Notizie correlate Il caso Garlasco 19 anni dopo: la ricostruzione nel libro “L’impronta” della giornalista calabrese Giancarla RondinelliIl 13 agosto 2007 il corpo della ventiseienne Chiara Poggi viene rinvenuto nella sua abitazione di Garlasco , inizia così una vicenda giudiziaria che... Leggi anche: Caso Garlasco: difesa Sempio fa consulenza su scontrino e consegna ticket originale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, l'autrice dell'esposto: De Rensis orienta indagini e tv; Garlasco, cosa c'è nell'esposto: le accuse a De Rensis e le storie sull'omicidio di gruppo di Chiara Poggi; Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De Giuseppe; Garlasco, svelato il nome della giornalista che ha presentato l'esposto in Procura. Audio, messaggi, dubbi sul fratello Marco: che cosa sappiamo. Delitto di Garlasco | De Rensis: La giornalista Ingrosso mi chiese di raccomandarla a Chi l’ha vistoL'avvocato De Rensis è stato ospite ieri sera di Farwest per parlare del giallo di Garlasco, soffermandosi in particolare sui famosi audio ... ilsussidiario.net Garlasco in Tv, la verità sugli audio censurati: la ‘risposta’ a Roberta Bruzzone e l’ipotesi depistaggioLe tanto discusse registrazioni di nuovo al centro del dibattito del caso Poggi: stasera le ultime news a Far West di Salvo Sottile in prima serata su Rai 3 ... libero.it Alberto Stasi rompe il silenzio dopo gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, la revisioni e il maxi risarcimento: cosa fa oggi - facebook.com facebook Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. Per i pm "ha ucciso Chiara Poggi da solo" @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com