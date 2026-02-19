Caso Garlasco | difesa Sempio fa consulenza su scontrino e consegna ticket originale

Il caso Garlasco si è riacceso quando la difesa di Andrea Sempio ha presentato una consulenza sull’originalità dello scontrino di parcheggio. La decisione è nata dopo aver analizzato il ticket, che potrebbe dimostrare l’alibi del sospettato. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno consegnato il documento alla Procura di Pavia, puntando a chiarire se lo scontrino sia autentico o meno. La verifica si concentra sulla data e sull’orario, elementi chiave per la difesa di Sempio. La prossima fase riguarda il confronto tra le parti sui risultati ottenuti.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - La difesa di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno consegnato in Procura a Pavia una consulenza per accertare l'originalità dello scontrino del parcheggio di Vigevano che rappresenta 'l'alibi' del 37enne indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Di quello scontrino Sempio parlò in un interrogatorio - la domanda fu posta dopo un anno dal delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco - e oggi l'originale è stato consegnato dai legali ai pm che non credono alla versione fornita dall'indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Sempio fa consulenza su scontrino e consegna ticket originale Caso Garlasco: difesa Sempio a lavoro su relazione DnaGli avvocati di Andrea Sempio stanno lavorando nel laboratorio di Genomica a Roma per analizzare la relazione della genetista Denise Albani, relativa alla perizia consegnata nell'ambito dell'incidente probatorio di Pavia. Leggi anche: Caso Garlasco: consulenza Sempio, 'Dna non affidabile e non sotto le unghie' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Garlasco in Tv, nuova perizia e svolta sull’impronta 33: Emerse informazioni interessanti. Il futuro di Stasi; Garlasco e la possibile svolta su due punti chiave, le rivelazioni del perito sull'impronta 33 e sul dispenser; Delitto di Garlasco, cosa raccontano le chat Msn di Chiara Poggi; Caso Garlasco, Sempio un anno dopo la riapertura dell'inchiesta: Tutto conferma la mia versione. Garlasco: nuove congetture sull'alibi crollato di Sempio e il mistero del pompiereA Mattino Cinque si discute sul nodo dello scontrino nelle indagini su Andrea Sempio nel caso Garlasco, dal dettaglio che cambia tutto all'alibi oggetto di teorie. libero.it Sempio rivendica innocenza a Garlasco dopo esito dell’incidente probatorioDelitto di Garlasco, la nuova difesa di Andrea Sempio Andrea Sempio, amico storico di Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione giudiziaria e medi ... assodigitale.it Caso Garlasco: i tanti dubbi dei genitori di Chiara Poggi e la volontà di voler effettuare ulteriori accertamenti. #Quartogrado facebook Ad un anno dalla clamorosa riapertura del caso #Garlasco. Al Tg1 parla l’unico indagato, Andrea #Sempio: “Non ho mai visto nel pc di Chiara il video intimo di lei con Alberto”. x.com