Durante le celebrazioni per il 80° compleanno del re svedese, la Principessa Sofia è apparsa in pubblico indossando un grande cappello, coprendo in parte il volto. La famiglia reale si è riunita per l’evento, che ha visto anche la presenza di altri membri della famiglia. Dopo un periodo di minori apparizioni pubbliche, la Principessa ha partecipato alla cerimonia ufficiale, confermando la sua presenza tra i royals.

Le celebrazioni per l’ottantesimo compleanno di Re Carlo Gustavo hanno riunito, come previsto, l’intera famiglia reale svedese, inclusa la Principessa Sofia, che è riapparsa in pubblico dopo mesi di impegni ridotti al minimo. Lo ha fatto in occasione di un evento familiare, proprio come l’ultima volta che l’avevamo vista a febbraio, e in modo particolarmente discreto: “nascosta” sotto un maxi cappello che ha ricordato quello indossato da Melania Trump all’insediamento del marito un anno fa. Sofia di Svezia, la strategia del maxi cappello. Sofia di Svezia si è presentata ai festeggiamenti del suocero con un cappello a tesa larga, calato sugli occhi fino a nascondere gran parte del volto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Epstein, la Principessa Sofia di Svezia si nasconde dietro il maxi cappello

Notizie correlate

Né Mette-Marit né Sofia: Epstein era ossessionato dalla Principessa Madeleine di SveziaL'ombra del caso Epstein continua a incombere su diverse famiglie reali europee a distanza di anni dalla morte del finanziere americano.

Per il compleanno di Carlo Gustavo di Svezia la famiglia reale sceglie tutte le sfumature di blu. Compresa la principessa misteriosa che si copre il volto con un cappelloColpisce la presunta regia cromatica dietro le scelte della famiglia del sovrano durante le celebrazioni mattutine.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Epstein, Elisabetta II e i 16 milioni per salvare Principe Andrea dalle accuse di aggressione sessuale; Epstein files, la futura regina di Norvegia implicata nel caso: Mi ha manipolata e ingannata; Iran: la guerra costa miliardi agli Usa e riduce le scorte di missili.

Caso Epstein, la Principessa Sofia di Svezia si nasconde dietro il maxi cappelloSofia di Svezia torna in pubblico per gli 80 anni del Re: presenza discreta dopo le polemiche e un cappello XXL che diventa simbolo della sua strategia comunicativa ... dilei.it

Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New MexicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico ... tg24.sky.it

(da Huffpost Italia) Dopo la rottura con il tycoon sul caso Epstein, l’ex fedelissima avverte: "Il Gop rischia di perdere Camera e Senato alle elezioni di midterm". E apre a nuovi scenari: "Sono interessata a immaginare qualcosa di nuovo, che unisca destra e sini - facebook.com facebook

Caso #Epstein, #Starmer: la nomina di #Mandelson un errore, chiedo scusa alle vittime. Cosa ha detto il primo ministro britannico in Parlamento x.com