Il 27 aprile si è tenuto un evento al Circolo Abetone Sant’Anna organizzato dal Partito Democratico di Cascina, intitolato “Il lavoro al centro”. L’iniziativa si inserisce nel percorso in vista delle elezioni comunali previste per la fine di maggio. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle attività lavorative nel territorio e alle priorità del partito in vista delle consultazioni.

Si è svolta il 27 aprile, al Circolo Abetone Sant’Anna, l’iniziativa “Il lavoro al centro”, promossa dal Partito Democratico di Cascina in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi legati al lavoro, alla tutela dei diritti, alla sicurezza, ai salari, ai servizi e alle condizioni concrete di lavoratrici e lavoratori. Questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana delle persone e che richiedono attenzione costante da parte delle istituzioni e della politica locale. Ad aprire l’iniziativa è stato Michelangelo Betti, sindaco di Cascina, che ha richiamato il lavoro come una delle priorità dell’amministrazione comunale e come tema centrale anche per il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, il Partito Democratico: “Il lavoro è una priorità concreta per il territorio”

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