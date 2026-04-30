Casasco | Ottimi i risultati ottenuti dal governo Le due guerre in corso non aiutano

Il rappresentante di un'organizzazione ha commentato i risultati recenti del governo, definendoli ottimi, pur sottolineando che le due guerre attualmente in corso non facilitano la situazione. Ha inoltre aggiunto che l'analisi del documento di finanza pubblica richiede due diversi approcci di lettura. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto in cui si discute di questioni economiche e di politica nazionale.

L'intervento in Aula di Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia, sull'esame del documento di finanza pubblica "L’esame del documento di finanza pubblica richiede a nostro avviso due piani di lettura. Il primo, che poi è la natura di questo documento, riguarda il consuntivo delle azioni di politica economica poste in essere dal governo nel 2025 per rispettare la traiettoria di medio termine concordata in sede di Piano strutturale di bilancio. Da questo punto di vista i risultati sono oggettivamente positivi. Il parametro della spesa netta è stato rispettato. Il saldo primario è migliorato. Siamo scesi da un rapporto deficitpil che nel 2022 era all’8% al 3,1%, con una previsione che era al 3,3.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Casasco: "Ottimi i risultati ottenuti dal governo. Le due guerre in corso non aiutano" Notizie correlate Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenutiA distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l’Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati.