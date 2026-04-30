Il governo sta preparando nuovi interventi per affrontare il caro carburanti, tra cui una proroga del taglio delle accise. La misura sarà più breve rispetto alle precedenti e non avrà un’applicazione uniforme su tutto il territorio. Oltre a questa, si parla anche di uno sconto mirato e di un piano casa in arrivo, con dettagli ancora da definire. Le decisioni sono ancora in fase di approvazione e comunicazione ufficiale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Taglio delle accise: misura più breve e non uniforme. Il governo si appresta a varare un nuovo intervento per contrastare il caro carburanti, con una proroga del taglio delle accise che però sarà diversa rispetto al passato. Il provvedimento, atteso in Consiglio dei ministri, dovrebbe avere una durata limitata, stimata intorno a due settimane, e soprattutto non sarà applicato in modo uniforme. L’obiettivo è introdurre uno sconto differenziato tra benzina e gasolio. Meloni: più sostegno al diesel. A chiarire la linea dell’esecutivo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato come il taglio non sarà uguale per tutti i carburanti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caro carburanti, il governo prepara nuovi interventi: sconto mirato e piano casa in arrivo

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Teleregione Live. . Per contrastare il caro carburanti, connesso alle attuali tensioni geopolitiche internazionali, il gruppo di Fratelli d‘Italia del Consiglio regionale ha presentato una mozione. Nel provvedimento si chiede lo stanziamento di circa 47 milioni di eu - facebook.com facebook

CARO CARBURANTI Pare confermato un ulteriore taglio delle accise per due settimane... previsto taglio più alto su gasolio che su benzina [giusto!]. [speriamo anche che taglio medio sia inferiore ai 25 c€/litro attuali e che si vada verso la fine dei tagli ] x.com