Cardellini e verdoni detenuti illegalmente ad Acireale sequestrati dai carabinieri e liberati

Nella giornata di oggi, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di alcuni cardellini e verdoni detenuti illegalmente. L’operazione ha coinvolto anche le zone di Aci Catena e ha visto il supporto del nucleo Cites di Catania, specializzato nella tutela della fauna e flora protette. Gli uccelli sono stati liberati e la vicenda è ancora sotto esame.

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno condotto un servizio coordinato tra Acireale e Aci Catena, con il supporto del nucleo Cites di Catania, specializzato nella tutela della fauna e flora protette. L'attività ha portato a diverse denunce e sequestri.Nell'abitazione di un 45enne di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Acireale, caseificio abusivo chiuso dai carabinieri: sequestrati 250 chili di formaggiI carabinieri della stazione di Acireale e il Nucleo antisofisticazione e sanità hanno sottoposto a controllo un caseificio in via Tupparello. Carabinieri, sequestrati due siti internet che pubblicizzano illegalmente la vendita di farmaci, anche ad azione stupefacenteArezzo, 26 marzo 2026 – Firenze: sequestrati due siti internet che pubblicizzano illegalmente la vendita di farmaci, anche ad azione stupefacente. Altri aggiornamenti Caserta, catturava cardellini e canarini e li accecava con un ago per farli cantare meglio: denunciatoLa Polizia Provinciale di Caserta, in un blitz effettuato in un’abitazione situata tra Caserta e San Nicola la Strada, ha scoperto che un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, catturava ... blitzquotidiano.it Cardellini catturati e accecati per farli cantare meglioCardellini catturati e crudelmente accecati per farli cantare meglio. È quanto scoperto dalla Polizia Provinciale di Caserta in un blitz effettuato in un'abitazione situata tra Caserta e San Nicola la ... ansa.it