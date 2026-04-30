Il 28 aprile si sono verificati schiamazzi e tensioni a Piazza della Libertà, tra residenti e persone senza dimora. La situazione ha portato a richieste di intervento da parte del comitato Sicurezza e Decoro, che ha scritto al candidato sindaco Giorgio Fede. La piazza è stata teatro di momenti di disagio, con alcuni residenti che hanno segnalato problemi di ordine pubblico. Al momento, non sono state riportate azioni concrete da parte delle autorità.

? Cosa sapere Tensioni a Piazza della Libertà tra residenti e persone senza dimora il 28 aprile.. Il comitato Sicurezza e Decoro chiede interventi al candidato sindaco Giorgio Fede.. Il martedì 28 aprile, mentre nel circolo culturale di Ponterotto si svolgeva un incontro con il candidato sindaco Giorgio Fede, la piazza della Libertà è diventata teatro di tensioni e schiamazzi tra residenti e persone senza fissa dimora. La serata in questione ha un netto contrasto tra l’attività politica e sociale all’interno del locale e la realtà che si consumava all’esterno, dove alcuni individui si stavano sistemando per dormire utilizzando coperte fornite dalla Caritas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in Piazza della Libertà: schiamazzi e tensioni al Ponterotto

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