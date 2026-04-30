Mediaset ha annunciato l'acquisto della serie Il Labirinto delle Farfalle con protagonista Can Yaman, rafforzando così la propria programmazione. Inoltre, la rete sta considerando anche l'acquisto di Bro, un altro progetto che coinvolge l'attore turco. La decisione fa parte di una strategia di ampliamento dei contenuti con Yaman come figura centrale. Le trattative sono in corso e non sono stati resi noti dettagli sui tempi di programmazione.

Mediaset rafforza la sua strategia su Can Yaman acquistando Il Labirinto delle Farfalle e valutando anche Bro. L’attore si prepara così a una possibile doppia presenza su Canale 5, tra una serie internazionale e una sit-com ancora in trattativa. Un segnale chiaro del ruolo sempre più centrale nel palinsesto. Can Yaman torna protagonista su Canale 5 con Il Labirinto delle Farfalle. Per i fan di Can Yaman arriva una notizia destinata a far discutere. Mediaset ha acquistato i diritti de Il Labirinto delle Farfalle, la prima serie spagnola che vede l’attore turco protagonista. Una scelta che conferma quanto Can sia ormai diventato un volto centrale per il pubblico italiano e, allo stesso tempo, un nome sempre più forte nel panorama internazionale.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Can Yaman tra Il Labirinto delle Farfalle e Bro: Mediaset prepara nuove mosse!

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«Can ama mettersi alla prova e lo fa alla perfezione, cambiando personaggio ma anche lingua, dato che fino ad ora ha recitato in turco, italiano, inglese e spagnolo dopo aver studiato sempre duramente per essere il più credibile possibile. » Can Yaman è pro - facebook.com facebook

L' indirizzo del salone Se riesce a ringiovanire tutti così,io sono già prenotata! Ora un paio di occhiali e l' #Bro ,avvocato ma imbranato ,prende vita! #CanYaman x.com