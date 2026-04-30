Campobasso | nuovi bus nel weekend per il Santuario e il Castello

A Campobasso, nei fine settimana di maggio, saranno disponibili nuovi servizi di autobus che collegano Villa Flora con il Santuario e il Castello. La linea sarà operativa ogni sabato e domenica, offrendo un collegamento diretto tra queste destinazioni. La novità riguarda esclusivamente il mese di maggio e riguarda specifici giorni della settimana. I percorsi saranno garantiti con frequenza e orari che saranno comunicati dall’azienda di trasporto locale.

? Cosa sapere Campobasso attiva bus tra Villa Flora, Santuario e Castello ogni sabato e domenica di maggio.. Il servizio facilita l'accesso ai siti storici durante le celebrazioni del mese mariano.. Per tutto il mese di maggio, la città di Campobasso attiverà una linea di trasporto pubblico dedicata che collegherà Villa Flora con il Santuario di Santa Maria del Monte e il Castello Monforte ogni sabato e domenica. L’amministrazione comunale ha pianificato questa iniziativa per agevolare lo spostamento verso i luoghi simbolo della storia e della spiritualità locale. Il servizio, denominato Santa Maria del Monte – Castello Monforte, nasce per rispondere alla necessità di rendere più semplici gli accessi ai siti di interesse religioso, storico e turistico proprio in concomitanza con le celebrazioni del mese mariano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: nuovi bus nel weekend per il Santuario e il Castello Notizie correlate Castel San Giorgio, il Santuario di Santa Maria a Castello in Lanzara ritrova finalmente la luceIl Rettore del Santuario e parroco di Lanzara, Don Rocco Aliberti, ha accolto con profonda commozione il completamento dei lavori, definendo... Il musical "Camicette bianche", passeggiate tra cortili e castello, scrittori che raccontano i monti Sicani: cosa fare nel weekendAl teatro Pirandello due serate con lo spettacolo di Marco Savatteri, il tour domenicale con Beniamino Biondi alla scoperta degli angoli più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avvelenate da ricina, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue di mamma e figlia; Morte a Campobasso, il centro antiveleni di Pavia dovrà effettuare nuovi esami sui campioni di sangue delle due vittime; Madre e figlia morte a Campobasso, chiesti nuovi esami al Maugeri dopo conferma ricina; Concorsi Molise 2026 – Tutti i bandi nella regione a cui partecipare. Nuovi bus a Campobasso. A San Giovanni mancano gli orari e attese troppo lungheInterpellato dalla Tgr, l'assessore comunale alla Mobilità Mimmo Maio ha dichiarato che gradualmente gli orari dei bus saranno stabilizzati. Nei prossimi giorni saranno affissi a San Giovanni. Da ... rainews.it Livorno, TPL, Nuovi Bus, Franchi (PD): Mezzi più giovani ed ecologici: un cambiamento forte e necessario per la città e la provinciaLivorno, TPL, Nuovi Bus, Franchi (PD): Mezzi più giovani ed ecologici: un cambiamento forte e necessario per la città e la provincia ... livornopress.it GIANNI MORANDI A CAMPOBASSO Colpaccio dell'amministrazione comunale di Campobasso: l'8 settembre il grande Gianni Morandi si esibirà nell'area eventi di Selvapiana nel suo tour "C'era un ragazzo" 2026. Comune di Campobasso Gianni Morandi #gi - facebook.com facebook