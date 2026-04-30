Camion contro suv sfondata la cancellata di un gommista

Nella mattina del 30 aprile, in via Primo Maggio, si è verificato un incidente tra un SUV e un camion. Durante lo scontro, il SUV ha sfondato la cancellata di un negozio di pneumatici situato lungo la strada. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata resa nota sui feriti o sui danni materiali.

Incidente in via Primo Maggio nella mattinata del 30 aprile. Per cause al vaglio un suv si è scontrato con un camion e nell'impatto il primo mezzo ha sfondato la cancellata di un gommista a lato della strada. La donna alla guida è rimasta contusa, illeso l'altro conducente. Sul posto l’auto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate 4 Hotel: cancellata la puntata di Bergamo per le dichiarazioni contro gli ebreiMario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e... Contenuti e approfondimenti California, camion sfonda recinzione e centra una casaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it California, camion sfonda recinzione e centra una casaA Crockett, in California, un camion ha perso il controllo su Virginia Street sfondando una recinzione e fermandosi pericolosamente a strapiombo su una terrazza nei pressi di un'abitazione. Il veicolo ... tg24.sky.it