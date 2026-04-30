Camicia | il traguardo dei playoff è frutto di un lavoro strutturato

Il direttore sportivo ha confermato che la squadra di Sebastiano Ladisa ha raggiunto i playoff. La qualificazione è arrivata dopo una stagione in cui sono stati seguiti obiettivi precisi e un percorso di lavoro costante. La squadra si appresta ora a disputare le prossime sfide, con la qualificazione come risultato di uno sforzo organizzato nel tempo.

? Cosa sapere Il direttore Beppe Camicia conferma il traguardo dei playoff per il Taranto di Sebastiano Ladisa.. Il progetto sportivo avviato ad agosto punta ora alle ultime cinque sfide del campionato.. Il direttore generale Beppe Camicia punta sulla spinta collettiva di Taranto e Massafra per completare il percorso verso l’obiettivo prefissato, mentre la squadra di Sebastiano Ladisa si prepara a disputare le ultime fasi decisive del campionato. L’atmosfera che avvolge i playoff è palpabile lungo l’asse stradale che collega il capoluogo alla cittadina di Massafra, dove si svolgeranno le prossime sfide. Nonostante la necessità di mantenere un approccio pragmatico, vige un clima di ottimismo consapevole all’interno della società rossoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camicia: il traguardo dei playoff è frutto di un lavoro strutturato Notizie correlate Volley. San Gimignano, l’ora dei playoff: "Traguardo frutto dell’impegno»Vittoria del campionato di Prima divisione girone B di pallavolo per la Apd San Gimignano. Salvataggio di Oikos, la società di consulenza aziendale: "Operazione complessa, frutto di un percorso strutturato"“Da tre anni - viene rimarcato - Blue Star Advice affianca l’azienda con un approccio operativo, lavorando per mantenere attiva la struttura,... Contenuti di approfondimento La camicia di flanella è un grande classico del guardarobaNata per esigenze pratiche legate al lavoro, la camicia di flanella è arrivata fino a noi senza perdere il suo fascino. style.corriere.it Come stirare la camicia in modo correttoScopri come stirare la camicia in modo corretto con tecniche semplici e trucchi per risultati impeccabili. Questo articolo esplora in dettaglio come stirare la camicia ... Leggi tutto ... msn.com