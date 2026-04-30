Cambridge | gioco d’azzardo colpisce di più gli uomini

Una ricerca condotta a Cambridge rivela che gli annunci pubblicitari di gioco d’azzardo sui social media sono rivolti principalmente a giovani uomini, che sono esposti più del doppio rispetto alle donne. Questa differenza di visibilità aumenta la probabilità che gli uomini siano più coinvolti e possano sviluppare dipendenza dal gioco. Lo studio analizza le modalità di diffusione di queste pubblicità e il loro impatto sui diversi gruppi di età e genere.

Gli annunci pubblicitari sul gioco d’azzardo sui social media raggiungono i giovani uomini più del doppio rispetto alle donne, esponendoli maggiormente ai rischi di dipendenza. La notizia arriva da Cambridge. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cambridge: gioco d’azzardo colpisce di più gli uomini Cambridge: gioco d’azzardo colpisce di più gli uomini Notizie correlate Leggi anche: Il festival dell'ingegno, S-passo al Museo, "più gioco meno azzardo": gli eventi di oggi Il tumore del rene colpisce gli uomini due volte di più, le sfide aperteA Napoli oncologi, urologi e clinici provenienti da otto regioni del Centro-Sud fanno il punto sul tumore del rene. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gioco d' azzardo online, gli uomini più vulnerabili delle donne e a rischio dipendenza; Betting social: perché gli uomini sono i più bersagliati. Gioco d’azzardo: ecco i meccanismi cerebrali che favoriscono la dipendenzaIl disturbo è l’esito di una disfunzione integrata di diversi sistemi motivazionali, affettivi e cognitivi ma sono possibili prevenzione e supporto precoce ... ilsole24ore.com Gioco d’azzardo. Indagine Iss: 18 mln gli italiani coinvolti. Di questi 1,5 milioni sono problematiciAl via la campagna di comunicazione sul Numero Verde dell’Iss con il sostegno delle reti Rai, del Vicariato di Roma e di Italo. Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping ... quotidianosanita.it 15 ANNI DI MATRIMONIO! La foto ufficiale che celebra il 15esimo anniversario di nozze dei principi di Galles! Il matrimonio del principe William duca di Cambridge e Catherine Middleton ha avuto luogo venerdì 29 aprile 2011 a Londra, nell’Abbazia di Westmi - facebook.com facebook