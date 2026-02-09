Il tumore del rene colpisce gli uomini due volte di più le sfide aperte

Da lapresse.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tumore del rene colpisce principalmente gli uomini, che hanno il doppio delle probabilità di ammalarsi rispetto alle donne. Nonostante l’incidenza sia in calo, i medici continuano a lottare con questa malattia, che mostra un lieve aumento dei decessi. La ricerca e le cure sono ancora in fase di sviluppo, e la lotta contro questo tumore resta una sfida importante.

Il tumore del rene è per i medici una sfida ancora aperta. Colpisce il gli uomini due volte più spesso delle donne e, se l’incidenza è in calo, la mortalità registra un lieve aumento. Dati alla mano in Italia ogni anno si registrano circa 13.400 nuovi casi, con una netta prevalenza maschile. Tra i principali fattori di rischio oltre al fumo ci sono obesità e ipertensione, ricordano da Villa Doria d’Angri, a Napoli, in occasione del convegno promosso dall’Istituto dei tumori Pascale, che riunisce oncologi, urologi e clinici provenienti da otto regioni del Centro-Sud: Campania, Calabria, Puglia, Lazio, Sicilia, Basilicata, Molise e Abruzzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

il tumore del rene colpisce gli uomini due volte di pi249 le sfide aperte

© Lapresse.it - Il tumore del rene colpisce gli uomini due volte di più, le sfide aperte

Approfondimenti su Tumore Rene

Il disagio socio-educativo colpisce le città del Sud quattro volte più del Nord. Il rapporto Openpolis mostra divari tra metropoli e quartier

Tumore del rene, microbiota alleato dell’immunoterapia

Negli ultimi quindici anni, l’immunoterapia ha cambiato il modo in cui si combatte il tumore del rene.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tumore Rene

Argomenti discussi: Il trapianto di microbiota fecale migliora la risposta nel carcinoma renale avanzato; Tumori urologici. Ogni anno in Italia oltre 5.500 casi ereditari. Siuro: Vanno personalizzate le terapie e la prevenzione; Tumori urologici ereditari in Italia: l’importanza dei test genetici e della prevenzione; Attività fisica: meno tumori e malattie croniche. InFormaTeen sbarca a Milano Cortina 2026.

il tumore del reneConvegno al Pascale per tumore del rene: colpisce il doppio degli uomini rispetto alle donneA Napoli, gli oncologi del Pascale aprono un confronto tra otto regioni su cure e innovazioni relative al tumore del rene: Più diagnosi precoci e cure integrate. Oggi e ... ilmattino.it

Tumore del rene, colpisce il doppio degli uomini rispetto alle donneColpisce il doppio degli uomini rispetto alle donne, l'incidenza è in calo ma la mortalità registra un lieve aumento. (ANSA) ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.