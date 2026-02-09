Il tumore del rene colpisce principalmente gli uomini, che hanno il doppio delle probabilità di ammalarsi rispetto alle donne. Nonostante l’incidenza sia in calo, i medici continuano a lottare con questa malattia, che mostra un lieve aumento dei decessi. La ricerca e le cure sono ancora in fase di sviluppo, e la lotta contro questo tumore resta una sfida importante.

Il tumore del rene è per i medici una sfida ancora aperta. Colpisce il gli uomini due volte più spesso delle donne e, se l’incidenza è in calo, la mortalità registra un lieve aumento. Dati alla mano in Italia ogni anno si registrano circa 13.400 nuovi casi, con una netta prevalenza maschile. Tra i principali fattori di rischio oltre al fumo ci sono obesità e ipertensione, ricordano da Villa Doria d’Angri, a Napoli, in occasione del convegno promosso dall’Istituto dei tumori Pascale, che riunisce oncologi, urologi e clinici provenienti da otto regioni del Centro-Sud: Campania, Calabria, Puglia, Lazio, Sicilia, Basilicata, Molise e Abruzzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il tumore del rene colpisce gli uomini due volte di più, le sfide aperte

Approfondimenti su Tumore Rene

Negli ultimi quindici anni, l’immunoterapia ha cambiato il modo in cui si combatte il tumore del rene.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tumore Rene

Argomenti discussi: Il trapianto di microbiota fecale migliora la risposta nel carcinoma renale avanzato; Tumori urologici. Ogni anno in Italia oltre 5.500 casi ereditari. Siuro: Vanno personalizzate le terapie e la prevenzione; Tumori urologici ereditari in Italia: l’importanza dei test genetici e della prevenzione; Attività fisica: meno tumori e malattie croniche. InFormaTeen sbarca a Milano Cortina 2026.

Convegno al Pascale per tumore del rene: colpisce il doppio degli uomini rispetto alle donneA Napoli, gli oncologi del Pascale aprono un confronto tra otto regioni su cure e innovazioni relative al tumore del rene: Più diagnosi precoci e cure integrate. Oggi e ... ilmattino.it

Tumore del rene, colpisce il doppio degli uomini rispetto alle donneColpisce il doppio degli uomini rispetto alle donne, l'incidenza è in calo ma la mortalità registra un lieve aumento. (ANSA) ... ansa.it

Il cantante dei 3 Doors Down si è spento nel sonno, era malato di tumore al rene al quarto stadio facebook

Tumore del rene, il trapianto di microbiota migliora la risposta all’immunoterapia x.com