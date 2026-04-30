Calzedonia presenta la linea Premium Fit per l'estate 2026, dedicata all'abbigliamento da mare. La collezione include bikini e costumi interi, entrambi personalizzabili tramite il progetto Bikini Studio. La linea si distingue per offrire comfort, sostegno e stile, valorizzando le diverse silhouette. La collezione si rivolge a chi cerca capi essenziali e adattabili per le vacanze estive.

Premium Fit, la linea mare Calzedonia che valorizza ogni silhouette con comfort, sostegno e stile. Bikini e interi personalizzabili con il progetto Bikini Studio. Una proposta pensata per offrire una vestibilità impeccabile e valorizzare con naturalezza ogni silhouette, grazie a un design pulito e a un effetto natural lifting che unisce comfort, sostegno e stile. La collezione si compone di bikini e costumi interi dalle linee essenziali, progettati per adattarsi armoniosamente al corpo e accompagnare i movimenti con leggerezza. Le forme, studiate per esaltare le proporzioni, offrono un equilibrio ideale tra supporto e libertà, trasformando il concetto di basic in un nuovo codice estetico contemporaneo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Calzedonia Premium Fit: il nuovo essenziale mare per l’estate 2026

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