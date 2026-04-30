Caltagirone taglio del nastro al Villino Milazzo | sarà centro diurno e spazio sociale

Questa mattina è stato inaugurato il Centro diurno per gli anziani all’interno del Villino Milazzo, recentemente riqualificato. La struttura, destinata a diventare uno spazio sociale, propone diversi servizi e attività dedicate alla terza età, tra cui iniziative culturali, ricreative e di socializzazione. L’apertura segna un nuovo punto di riferimento per la comunità locale e per le persone che frequentano il centro.

Inaugurato stamani, nel riqualificato Villino Milazzo, il Centro diurno per gli anziani, che offre una serie di servizi e attività culturali, ricreative e socializzanti per la terza età. Sono intervenuti il sindaco Fabio Roccuzzo, l'assessore al Welfare Marilena Samperi, il presidente Alberto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Caltagirone, Centro diurno per gli anziani al Villino Milazzo: inaugurazione il 30 aprileInaugurazione, domani alle 10,30, per il Centro diurno anziani, realizzato dall’Amministrazione comunale nel Villino Milazzo, interamente... Taglio del nastro del nuovo centro diurno "Rosso Tiziano"Mercoledì 8 aprile il centro servizi anziani Tiziano di Maserà di Padova celebra il suo secondo anniversario con un momento particolarmente... Altri aggiornamenti Taglio del nastro per la comunità energeticaTaglio del nastro a Medicina per il nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kiloWatt connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, realizzato dal Comune e affidato in gestione a Solar Info ... ilrestodelcarlino.it Taglio del nastro per il polo scolasticoGiusto in tempo per la campanelli, taglio del nastro, mercoledì (ore 10,30) per il quinto e ultimo stralcio del progetto Mics, l’innovativo polo scolastico di via Venezia, a Moie, realizzato con ... ilrestodelcarlino.it