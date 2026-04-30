Calabria il nuovo Piano 2026-28 | più sanità e servizi per tutti

La Giunta regionale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-28. La strategia prevede un potenziamento dei servizi sanitari e un miglioramento dell’offerta di assistenza per i cittadini. Il documento definisce le linee guida per l’organizzazione delle strutture e delle risorse pubbliche nel prossimo periodo. L’obiettivo è garantire maggiori servizi e una rete più efficiente nel territorio.

? Cosa sapere La Giunta calabrese approva il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-28.. Il programma punta a potenziare sanità, infrastrutture e occupazione femminile in tutta la regione.. La Giunta regionale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-28, definendo sette aree strategiche che mirano a trasformare la gestione amministrativa in un motore di benessere per i cittadini calabresi. Questo documento programmatico, denominato Piao, punta a tradurre le decisioni politiche in risultati tangibili per la collettività, concentrandosi su settori vitali come la sanità, l’ambiente e lo sviluppo economico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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