Brindisi rafforza il suo ruolo internazionale | via libera al master in diplomazia e affari globali

A Brindisi si apre un nuovo corso con l'autorizzazione all'attivazione di un master dedicato alla diplomazia e agli affari globali. La città si prepara a rafforzare il suo ruolo nel settore dell'alta formazione internazionale, puntando ad attrarre studenti e professionisti interessati a queste aree di studio. La decisione è stata formalizzata di recente, segnando un passo importante per lo sviluppo accademico e strategico della zona.

BRNDISI - Brindisi consolida la propria vocazione internazionale e punta a diventare anche un centro di alta formazione sui temi della diplomazia e degli affari globali. La giunta comunale guidata dal sindaco Marchionna ha approvato oggi lo schema di protocollo d’intesa con il Dipartimento di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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