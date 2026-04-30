Brenta | crisi trasporti 30 lavoratori in ferie per costi gasolio

Trenta lavoratori della Riviera del Brenta sono attualmente in ferie a causa dell'aumento dei costi del gasolio, che ha reso difficile proseguire le attività quotidiane. La decisione è stata presa in risposta alle spese crescenti legate al carburante, che hanno influito sulle operazioni di trasporto e produzione. La situazione ha portato a una sospensione temporanea dell'attività per alcuni reparti, mentre si cerca una soluzione stabile per il settore.

? Cosa sapere Trenta lavoratori della Riviera del Brenta in ferie per l'impennata dei costi del gasolio.. Quaranta imprese locali rischiano la chiusura o la cassa integrazione per l'instabilità geopolitica.. Trenta lavoratori del settore autotrasporti nella Riviera del Brenta sono stati messi in ferie forzate questa settimana, mentre l’impennata dei costi del carburante minaccia la sopravvivenza di circa quaranta piccole imprese locali. La crisi che sta colpendo le aziende di trasporto della zona non è solo un numero nei bilanci, ma una realtà che tocca le famiglie e i piccoli imprenditori che gestiscono flotte composte da soli due o tre dipendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brenta: crisi trasporti, 30 lavoratori in ferie per costi gasolio Notizie correlate Gasolio: crisi Iran costa 13.000€ all’anno ai trasportiLe tensioni internazionali hanno già fatto saltare i prezzi del gasolio, costringendo le imprese di Massa-Carrara a chiedere con urgenza un credito... Leggi anche: Rincari del gasolio. Autotrasporto in crisi: "Costi fuori controllo, aziende verso la chiusura" Contenuti utili per approfondire Crisi, artigiani della Riviera: «Cominceremo a chiudere uno alla volta»«Una trentina di dipendenti di queste aziende sono stati messi in ferie forzate in queste settimane per mancanza di lavoro. Se la situazione non cambia scatterà inevitabilmente la cassa integrazione» ... veneziatoday.it Trasporti locali in crisi: con la guerra 20 milioni di costi extra al meseAumenti del gasolio fino al 25%. Per le associazioni il carburante pesa per il 20% sulle spese di produzione, a rischio l’erogazione del servizio ... ilsole24ore.com