Bottega del Caffè domenica 3 maggio concerto mozartiano

Da livornotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio alle 17.30, alla Bottega del Caffè si svolgerà un concerto vocale con accompagnamento di pianoforte. L’evento è dedicato ai 270 anni dalla nascita di Mozart e prevede l’esecuzione di brani del compositore austriaco. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si tiene nella sede del locale.

Domenica 3 maggio, alle 17.30, si terrà alla Bottega del Caffè un concerto vocale con accompagnamento di pianoforte per celebrare i 270 anni dalla nascita di Mozart. L'evento è organizzato dall'Associazione Lavoratori Comunali e la Corale Mascagni, che si sono assicurati la partecipazione di un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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