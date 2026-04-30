Bottega del Caffè domenica 3 maggio concerto mozartiano

Domenica 3 maggio alle 17.30, alla Bottega del Caffè si svolgerà un concerto vocale con accompagnamento di pianoforte. L’evento è dedicato ai 270 anni dalla nascita di Mozart e prevede l’esecuzione di brani del compositore austriaco. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si tiene nella sede del locale.

Domenica 3 maggio, alle 17.30, si terrà alla Bottega del Caffè un concerto vocale con accompagnamento di pianoforte per celebrare i 270 anni dalla nascita di Mozart. L'evento è organizzato dall'Associazione Lavoratori Comunali e la Corale Mascagni, che si sono assicurati la partecipazione di un.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La bottega del Caffè sbarca al Città Fiera con formula “all day” La Bottega dell'Arte in concerto a RomaIl 13 e 14 aprile 2026, la storica cornice del Teatro degli Eroi ospiterà un evento unico nel suo genere: il ritorno de La Bottega dell’Arte. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Morettino Bottega, la storia del caffè a Palermo; Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 18.30 si riunisce l'assemblea del Consiglio di Zona n.2; Aifas e il progetto di inclusione che viaggia in Spagna e Francia; Il Vinitaly 2026 visto dall’Antica Bottega del Vino di Verona (è qualcosa di unico al mondo). Michele Placido al Donizetti porta in scena «La bottega del caffè»Lo spettacolo. Da martedì 7 a domenica 12 febbraio, sul palco del Teatro Donizetti va in scena uno dei titoli più attesi della Stagione di Prosa: «La bottega del caffè» con Michele Placido. Michele ... ecodibergamo.it ‘Bottega del Caffè’, fra intrighi e amara ironiaI ragazzi del liceo ‘Morgagni’ hanno recensito lo spettacolo andato in scena al Fabbri: Il classico di Goldoni con Michele Placido Portata in scena dopo quasi tre secoli dalla prima rappresentazione, ... ilrestodelcarlino.it La bottega del caffè Ci troviamo Afragola in via Dario fiore n.24 Per info 081 188 70 618 351 95 02 440 CONSEGNA A DOMICILIO x Afragola è Gratis Mentre altri paesi limitrofi a soli due - facebook.com facebook