Boom del gioco in Italia | trionfano i migliori talenti a Roma

Il mercato dei giochi in Italia sta registrando una crescita significativa, con un aumento del 27% secondo i dati Circana. A Roma, si sono svolti gli ioGioco Award, che hanno premiato i migliori talenti in 13 diverse categorie del settore ludico nazionale. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi professionisti e appassionati, evidenziando il momento di espansione che sta vivendo il mondo del gaming nel paese.

? Cosa sapere Roma, 26 aprile: gli ioGioco Award premiano 13 categorie del settore ludico italiano.. Il mercato dei games in Italia cresce del 27% secondo i dati Circana.. Domenica 26 aprile, la suggestiva cornice della location La Vaccheria a Roma ha ospitato la quinta edizione degli ioGioco Award, premiando l’eccellenza del comparto ludico italiano del 2025 durante una giornata di celebrazione e gioco. L’evento, nato per dare risalto ai prodotti editoriali pubblicati in Italia nell’ultimo anno, si è evoluto quest’anno nel nuovo format denominato ioGioco Award Day. La manifestazione ha riunito autori, editori e appassionati in un polo culturale dedicato alla Pop Art, segnando un punto di svolta per il riconoscimento dei talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom del gioco in Italia: trionfano i migliori talenti a Roma Notizie correlate Leggi anche: Montella: Yildiz, Guler e Yamal sono i migliori talenti, senza rimpianti per l’Italia. Sanremo 2026: crollo brani in radio, trionfano i nuovi talentiA distanza di settimane dalla conclusione della kermesse condotta da Carlo Conti e passata la gestione a Stefano De Martino, l’impatto musicale del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Play 2026, Festival del gioco celebra il boom dei collezionabili; Il boom Ci siamo giocati un miliardo di euro; Gioco d’azzardo, a Vicenza 40 milioni persi nel 2025: oltre 110 mila euro al giorno; Seridò 2026, boom di presenze per la fiera del gioco che conquista famiglie e bimbi. Boom del gioco on line in Toscana: persi 242 milioni di euro nel 2024Firenze, 3 luglio 2025 - Il gioco d’azzardo cresce, anche in Toscana, con un vero e proprio boom della versione on line. A fotografare l’andamento del settore, Il libro nero dell’azzardo - Mafie, ... lanazione.it Boom del gioco d’azzardo: Oltre un miliardo di euro speso dagli scommettitoriAzzardopoint di Reggio Emilia – servizio gratuito a sostegno di giocatori d’azzardo con dipendenza, condotto dal Centro Sociale Papa Giovanno XXIII – ha presentato il dossier ‘Reggio Emilia, una città ... ilrestodelcarlino.it Ponte del 1 maggio, boom di turismo con milioni di viaggiatori in tutta Italia: Il ponte del Primo Maggio si conferma come uno dei momenti chiave per il turismo nazionale, segnando di fatto l’inizio anticipato della stagione estiva. Secondo le stime di Cna Turism - facebook.com facebook