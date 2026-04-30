Le unità militari israeliane hanno intercettato una nave della Flotilla Global Sumud in acque internazionali, dopo un attacco subito da una nave italiana. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle autorità italiane, che hanno avviato un intervento per chiarire i dettagli dell’accaduto. La nave Bianca, coinvolta nel blocco, era in navigazione quando è stata fermata. La situazione si sta sviluppando nel rispetto delle procedure internazionali.

? Cosa sapere Unità militari israeliane intercettano la nave Bianca della Global Sumud Flotilla in acque internazionali.. Antonio Tajani attiva l'Unità di Crisi e le ambasciate di Tel Aviv e Atene.. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate da unità militari israeliane in acque internazionali, a circa 700 miglia di distanza dai litorali, scatenando un’immediata reazione diplomatica da parte di Antonio Tajani. La missione di soccorso che trasporta aiuti verso Gaza ha subito un violento arresto operativo dopo l’avvicinamento di motoscafi militari. Secondo quanto riferito dagli organizzatori della spedizione, i reparti impegnati nell’intercettazione si sono presentati come forze israeliane, agendo con una forza tale da richiedere l’invio di segnali di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco in mare: l’Italia interviene dopo l’attacco alla nave Bianca

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